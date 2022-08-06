Находившийся под следствием генерал-майор полиции найден мертвым в СИЗО

Генерал-майор Жайлаубек Халыкулы найден мертвым в следственном изоляторе, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

«Следственно арестованный Халыкулы Жайлаубек примерно в 7:00 был обнаружен постовым контролером. Дежурной сменой учреждения незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть в результате механической асфиксии», - сообщили в пресс-службе.

По факту смерти генерал-майора проводится служебная проверка. В КУИС утверждают, что фактов противоправных действий в отношении арестованного не выявлено.

59-летний Халыкулы, в разные годы руководивший полицией Алматинской и Акмолинской областей, был арестован в конце мая. Его подозревали в том, что он получил деньги и имущество за прекращение уголовного дела.