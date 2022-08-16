В Темиртау произошел взрыв газа в пятиэтажном доме

В результате взрыва газа в жилом доме в Темиртау обрушились перекрытия между этажами. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, доставлен в больницу, сообщили в акимате Карагандинской области во вторник.

«Сегодня в 12:08 часов в Темиртау по проспекту Металлургов в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже в результате вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытия между третьим и вторым этажами без последующего горения. Повреждены три квартиры», - говорится в сообщении.

В акимате сообщили, что всех жильцов эвакуировали на улицу, пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения – он госпитализирован в городскую больницу.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что в результате взрыва пострадали три человека, двое уже отпущены домой на амбулаторное лечение. Между тем в ДЧС области сообщают о четверых пострадавших, а всего было эвакуировано 53 человека.

По уточненной информации, ЧП произошло в 80-квартирном жилом доме во втором подъезде. Обрушились межкомнатные перегородки и стен между квартирами с последующим обрушением плит перекрытия над и под квартирами 2, 3, 4 этажей, частично выбиты окна и входные двери в 12 квартирах.

С травмами доставлены в больницу четыре человека. После оказания медицинской помощи трое отпущены домой, в больнице проходит обследование хозяин квартиры, где произошел взрыв. Работы по разбору железобетонных конструкций продолжаются. Прорабатывается вопрос по размещению жителей второго подъезда, во временном жилье нуждаются четыре семьи, остальные будут размещены у родственников.

На месте работают 25 сотрудников и 10 единиц техники департамента по ЧС Карагандинской области. Также на месте находится заместитель акима области Вадим Басин, аким города Темиртау Кайрат Бегимов и все экстренные службы. Создан оперативный штаб. Аким Темиртау пообещал жителям, что будет оказана вся необходимая помощь с восстановлением квартир и временным размещением.