Строгий выговор за дефицит дизтоплива объявлен главе КМГ и вице-министру энергетики

Комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром выяснила причины дефицита дизельного топлива в Казахстане. Виновными признаны глава «КазМуназГаза» Магзум Миргазагиев и вице-министр энергетики Асет Магауов. Им объявлены строгие выговоры, сообщили в среду в правительстве.

«За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК “КазМунайГаз” Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ», - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что комиссией выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. В частности, одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

«К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге. Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС», - пояснили в правительстве.

Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.