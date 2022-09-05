Коалиция демократических сил Казахстана выступает против внеочередных выборов президента

Коалиция демократических сил Казахстана в понедельник на пресс-конференции в Алматы, в которой приняли участие многие оппозиционные политики и гражданские активисты, выступила против внеочередных выборов президента и пообещала организовывать митинги, но параллельно готовить единого кандидата для президентской гонки на случай, если выборы не удастся отменить.

«Мы теряем настоящий демократический путь. Внеочередные президентские выборы, президентский срок до 7 лет – мы не поддерживаем эти предложения Токаева. Это восстановление авторитарного режима Назарбаева. Мы призываем активистов, оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников начать борьбу», - начал выступление политик Рысбек Сарсенбай.

Он потребовал отменить внеочередные президентские выборы и увеличение президентского срока до 7 лет, провести политические реформы и честные президентские выборы в 2024 году, а также закрыть уголовные дела по массовым беспорядкам и освободить политических заключенных. Сарсенбай заявил, что коалиция будет устраивать демонстрации для отмены внеочередных президентских выборов.

Юрист и правозащитник Ерлан Калиев в свою очередь заявил о необходимости «провести своих людей» в рабочую группу для обсуждения поправок в законодательство.

«Почему мы против этих выборов? ЦИК всегда воруют эти выборы. Парламент обсуждает закон о выборах. Мы должны провести своих людей в эту рабочую группу и внести свои предложения до выборов», - предложил он.

В обсуждении участвовали порядка сотни человек, в том числе политики Булат Абилов, Нуржан Альтаев, Мухтар Тайжан и другие. Часть выступающих, в том числе журналистка и активистка Гульжан Ергалиева, предложилм провести праймериз и избрать единого кандидата на выборы.

«Мы потеряем очередные выборы. Оппозиция уже многое потеряла. Отступать нельзя и на этом эпоха закончится. Шанс будет потерян», - сказала Ергалиева.

В резолюции, принятой на пресс-конференции, помимо требований отменить внеочередные выборы и провести их в 2024 году, также значатся требования убрать преграды для регистрации партий.

«Считаем, что у Токаева нет права идти президентом, если не будут выполнены эти требования. Надо готовиться к грядущим президентским выборам и избрать единого кандидата. Заставить исполнить эти требования через митинги и шествия», - отмечают в коалиции.

Однако параллельно с этим члены коалиции все-таки решили провести отбор и подготовить единого кандидата на внеочередные президентские выборы этой осенью. Это, по словам политика Нуржана Альтаева, является планом на случай, если они не смогут остановить выборы и добиться политических реформ.