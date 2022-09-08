Сенат избрал депутатов для совместной комиссии по изменению регламента работы парламента

Изменение формирования палат парламента и их функций, которые предусмотрены конституционной реформой, требуют внесение изменений и дополнений в регламент работы парламента. Поэтому в четверг в ходе пленарного заседания сенат избрал четырех депутатов, которые будут заниматься этой работой в рамках совместной комиссии.

«Возникает необходимость избрания депутатов сената парламента в состав совместной комиссии палат парламента по внесению изменений и дополнений в регламент парламента. Вашему вниманию предлагаются следующие кандидатуры депутатов сената: Владимир Волков, Акылбек Куришпаев, Акмарал Альназарова и Ерик Султанов», - сказала депутат Ляззат Сулеймен.

Она напомнила, что 5 июня на референдуме граждане Казахстана поддержали поправки в Конституцию. Проводимые конституционные реформы направлены на модернизацию политической системы страны, в том числе, усиление роли парламента как высшего представительного органа государства и его переформатирование. В рамках реализации конституционных реформ на рассмотрении парламента находится проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные Конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года». Этим документом предлагаются поправки в конституционный закон «О парламенте РК и статусе его депутатов», которые предусматривают нормы по пересмотру порядка формирования палат парламента и их функции, а также новые положения по законотворческому процессу в парламенте и ряд других изменений. Таким образом, принятие соответствующих конституционных законов до конца текущего года требует внесения поправок в регламент парламента.