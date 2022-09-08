Около 20 млрд тенге необходимо на проведение внеочередных президентских выборов – Минфин

На проведение досрочных выборов президента осенью 2022 года потребуется около 20 млрд тенге, а на парламентские – около 25 млрд тенге, сообщила в четверг в кулуарах заседания мажилиса вице-министр финансов Татьяна Савельева. Эти средства, по ее словам, будут выделены из резерва правительства.

«Президентские выборы планировались в 2024 году, и они заложены в бюджете на 2024 год. Но, с учетом изменений и новых поручений, в этом году будут выделяться деньги из резерва правительства. Сейчас Центральная избирательная комиссия ведет расчеты. Это приблизительно 20 млрд тенге. На парламентские выборы предусмотрен примерно такой же объем расходов. Но с учетом того, что МЗП в следующем году будет 70 тыс. тенге, будет порядка 25 млрд тенге», − сообщила Савельева.

По ее словам, увеличение расходов на выборы связано с повышением минимальной заработной платы, а практически 90% всех расходов, связанных с выборами, это зарплата членов избирательных комиссии. И если во время выборов 2019 года МЗП составляла 42500 тенге, то в этот раз данный показатель достигает 60 тыс. тенге. При этом, если на прошлых выборах работало 65 тыс. человек, то в этом их число увеличится до 70 тыс.