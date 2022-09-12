Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины

В воскресенье в результате ударов российской армии были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Полтавская и Сумская, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия нанесла удар по инфраструктурному объекту Харьковской области. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, во многих районах города пропал свет, нет воды – не работают насосы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил удар по Харьковской ТЭЦ-5, которая снабжала электроэнергией большую часть Харьковской области.

О том, что некоторые города остались без света в результате удара по энергетической инфраструктуре, сообщил и глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко. Частично проблемы со светом были также в населенных пунктах Полтавской, Сумской, Запорожской областях. При этом в Сумской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Накануне сообщалось о полной остановке Запорожской АЭС: был отключен от энергосети 6-й энергоблок, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Последние трое суток энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи АЭС с энергосистемой Украины.