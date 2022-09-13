Его встретит Токаев
  • 350
Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан
ФОТО С САЙТА DW.COM

Папа Римский Франциск прибыл в столицу Казахстана, сообщает Акорда.

«В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом», - сообщила пресс-служба президента.

Его встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск проведет мессу, в ней примут участие 3 тыс. человек, преимущественно – паломники из Центральной Азии.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​В МВД назвали категории автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане
Новости
Токаев согласился на переименование столицы
Новости
Украина освободила десятки населенных пунктов на востоке
Новости
В Алматы тушат пожар в горах
Новости
Мажилис закрепил даты празднования дня республики и дня независимости Казахстана
Новости
В Алматы сгорел маршрутный автобус