Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан

«В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом», - сообщила пресс-служба президента.

Его встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск проведет мессу, в ней примут участие 3 тыс. человек, преимущественно – паломники из Центральной Азии.