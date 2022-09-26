В восьми регионах Казахстана усилили работу ЦОНов в связи с наплывом россиян, чтобы разграничить поток получателей ИИН, сообщила пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».

«В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, государственной корпорацией “Правительство для граждан” принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях», - сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что эти меры помогут разграничить поток получателей ИИН.

Принимать иностранных граждан будут ЦОНы: в микрорайоне Кулагер Алматы; в столице по улице Сауран, 7; в Павлодаре по улице Павлова, 48; в Уральске по улице Жамбыла, 81/2; в Костанае, улица Гашека, 14; в Петропавловске, улица Ауезова, 157; в Кокшетау, улица Ауезова, 189а; в Актобе, проспект Санкибай-батыра, 249.

«Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление. Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех», - уточнили в госкорпорации.

Все ЦОНы работают в штатном режиме – с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам – с 9:00 до 13:00.