SCAT возобновит с октября рейсы Алматы – Джидда

Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в три раза, сообщает комитет гражданской авиации. Соответствующий протокол подписан между авиационными властями стран на полях 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в канадском Монреале с 27 сентября по 7 октября.

Как сообщается, председатель комитета гражданской авиации МИИР Казахстана Талгат Ластаев и президент генерального управления гражданской авиации королевства Абдулазиз бин Абдуллах Аль-Дуайлеж провели переговоры по вопросам прямого авиасообщения между странами. В результате обсуждений подписан протокол, в соответствии с которым количество регулярных пассажирских авиарейсов увеличено более чем в три раза – с 4 до 14 в неделю.

«С казахстанской стороны в период осенне-зимней навигации 2022-2023 гг. авиакомпании Air Astana и Fly Arystan планируют начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы – Медина и Актау – Медина, соответственно, с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, с октября казахстанская компания SCAT планирует возобновление рейсов Алматы –Джидда с частотой 2 рейса в неделю», - говорится в сообщении КГА.

В свою очередь авиакомпания Fly Nas планирует открыть регулярные рейсы по маршруту Джидда – Алматы.