Ранее документы подали кандидаты от партии «Ауыл» и Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат»
Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК
фото с сайта ОСДП

Руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев подал в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом в президенты, сообщается на сайте ЦИК.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет, он уроженец Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Сейчас руководитель столичного филиала ОСДП.

4 сентября документы о выдвижении в президенты подал глава инициативной группы партии Yntymaq, находящейся в процессе регистрации, Мейрам Кажыкен. Он был выдвинут «Содружеством профсоюзов Казахстана “Аманат”». На следующий день, 5 сентября, свои документы на выдвижение кандидатом в президенты подал Жигули Дайрабаев, выдвигающийся от партии «Ауыл».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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