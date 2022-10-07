Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК

Руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев подал в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом в президенты, сообщается на сайте ЦИК.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет, он уроженец Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Сейчас руководитель столичного филиала ОСДП.

4 сентября документы о выдвижении в президенты подал глава инициативной группы партии Yntymaq, находящейся в процессе регистрации, Мейрам Кажыкен. Он был выдвинут «Содружеством профсоюзов Казахстана “Аманат”». На следующий день, 5 сентября, свои документы на выдвижение кандидатом в президенты подал Жигули Дайрабаев, выдвигающийся от партии «Ауыл».