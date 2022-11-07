В Казахстане планируют дать возможность вставать в очередь в детсады через приложения банков

На совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрели актуальные вопросы развития сферы образования. Как сообщается на сайте премьер-министра, было предложено запустить единую очередность в детсады на централизованном уровне, глава правительства это поддержал.

«Участники совещания обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне, что позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест. В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и Egov», - говорится в сообщении.

Алихан Смаилов поддержал эту инициативу и подчеркнул важность обеспечения полного организационного порядка в новой системе: исключения двойной очередности, проверки данных детей и т.д.

Также на совещании министерство просвещения предложило дать возможность детям из социально уязвимых слоев населения получать помощь из фонда Всеобуча при обучении в частных школах в рамках госзаказа. В настоящее время данная норма действует только при обучении в государственных школах. Также был рассмотрен вопрос реализации механизма по оплате питания за детей из семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности посещать детсады, получающие госзаказ. Эту меру предлагается реализовать посредством сервиса «Цифровая карта семьи», который будет запущен в начале 2023 года. Планируется выявлять детей, из семей находящихся в кризисной ситуации, чтобы в дальнейшем адресно за них оплачивать расходы на питание.

Алихан Смаилов эти предложения поддержал, поручил завершить интеграцию необходимых информсистем госорганов и проработать механизм финансирования этой инициативы. При этом он заострил внимание на необходимости обеспечить эффективный контроль расходования средств, чтобы исключить их нецелевое использование.

«По поручению президента мы выделяем колоссальные средства на образование и готовы выделять дополнительные деньги на реализацию новых инициатив, но нужно обеспечить качество и должный контроль», — сказал он.

На совещании также рассмотрены новые подходы к повышению качества преподавания английского языка в школах, повышения квалификации учителей, вопросы обеспечения организаций образования качественным интернетом, расширения доступности детсадов для детей с особыми образовательными потребностями с введением специальных штатов педагогов-ассистентов, освобождение педагогов школ от несвойственных функций в части установления выплат по фонду Всеобуча, обновления материально-технической базы колледжей, повышения статуса воспитателей, их зарплаты, а также ряд других инициатив.