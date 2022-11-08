Партнерство касается области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости зеленого водорода
  • 177
Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

На полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости зеленого водорода, сообщает сайт премьер-министра.

«Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал», -сказал Смаилов.

Он добавил, что Евросоюз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны, но есть «существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли».

Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения Казахстана и Евросоюза.

«По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и зеленого водорода», - сказала она, добавив, что эти производственные цепочки являются двигателями зеленого и цифрового преобразования во всем мире.

По ее мнению, «сейчас самое подходящее время для укрепления сотрудничества», а меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.

Свежее из этой рубрики
В суды направлены представления о сокращении срока и освобождении по амнистии почти 900 осужденных – Генпрокуратура
Новости
Почти 300 уголовных дел по январским событиям расследуется до сих пор
Новости
Правоохранительные органы до сих пор не могут найти более 2 тыс. единиц оружия, похищенного в январе
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал несколько законов, предусмотренных изменениями в Конституцию
Новости
Правительство утвердило новую концепцию развития образования до 2026 года
Новости
В Енбекшиказахском районе усилены меры безопасности после группового конфликта
Новости
Токаев поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог в Мангистауской области
Новости
Еще одну компанию в Казахстане передадут в дар государству
Новости
Минцифры предлагает запустить в 2023 году в Казахстане производство планшетов для школьников