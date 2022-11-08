Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве

На полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости зеленого водорода, сообщает сайт премьер-министра.

«Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал», -сказал Смаилов.

Он добавил, что Евросоюз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны, но есть «существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли».

Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения Казахстана и Евросоюза.

«По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и зеленого водорода», - сказала она, добавив, что эти производственные цепочки являются двигателями зеленого и цифрового преобразования во всем мире.

По ее мнению, «сейчас самое подходящее время для укрепления сотрудничества», а меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.