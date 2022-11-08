Более 270 иностранных наблюдателей за выборами президента аккредитованы ЦИК

«С момента открытия 22 сентября Института международного наблюдения за внеочередными выборами президента РК ЦИК РК аккредитованы 139 наблюдателей от международных организаций и от 8 иностранных государств. В период с 1 по 7 ноября Центральной избирательной комиссией от министерства иностранных дел РК представлены кандидатуры 134 наблюдателя от четырех международных организаций и 14 иностранных государств», - сообщил на заседании секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

В частности, МИД представил от четырех международных организаций на аккредитацию 110 наблюдателей, в том числе от Миссии наблюдателей от СНГ – 55 наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ – 34 наблюдателя, в составе Миссии от ШОС – 19 наблюдателей, от Организации тюркских государств – два наблюдателя. От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 24 кандидатуры, в том числе от Великобритании, Ирака, Италии, Латвии, Сербии, Узбекистана, Финляндии по два наблюдателя. От Армении, Венгрии, Кыргызстана, Литвы, Польши и Тайланда – по одному наблюдателю. От Российской Федерации приедут четыре наблюдателя.

При этом два наблюдателя от международных организаций были отозваны. Таким образом, по итогам на 8 ноября аккредитовано от международных организаций и иностранных государств 271 наблюдатель.