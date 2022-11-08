Более 270 иностранных наблюдателей за выборами президента аккредитованы ЦИК

На 8 ноября аккредитовано от международных организаций и иностранных государств 271 наблюдатель за выборами президента Казахстана, сообщает «Казинформ».
«С момента открытия 22 сентября Института международного наблюдения за внеочередными выборами президента РК ЦИК РК аккредитованы 139 наблюдателей от международных организаций и от 8 иностранных государств. В период с 1 по 7 ноября Центральной избирательной комиссией от министерства иностранных дел РК представлены кандидатуры 134 наблюдателя от четырех международных организаций и 14 иностранных государств», - сообщил на заседании секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.
В частности, МИД представил от четырех международных организаций на аккредитацию 110 наблюдателей, в том числе от Миссии наблюдателей от СНГ – 55 наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ – 34 наблюдателя, в составе Миссии от ШОС – 19 наблюдателей, от Организации тюркских государств – два наблюдателя. От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 24 кандидатуры, в том числе от Великобритании, Ирака, Италии, Латвии, Сербии, Узбекистана, Финляндии по два наблюдателя. От Армении, Венгрии, Кыргызстана, Литвы, Польши и Тайланда – по одному наблюдателю. От Российской Федерации приедут четыре наблюдателя.
При этом два наблюдателя от международных организаций были отозваны. Таким образом, по итогам на 8 ноября аккредитовано от международных организаций и иностранных государств 271 наблюдатель.