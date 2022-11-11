Токаев призвал тюркские страны развивать альтернативные маршруты железнодорожного и автомобильного сообщения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств в Самарканде в пятницу, призвал к солидарности для совместного противостояния всем вызовам и угрозам, максимально использовать транспортно-транзитные коммуникации и выводить сотрудничество стран на новый уровень.

«Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень», - сказал Токаев.

Он добавил, что, активно нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента, и поэтому «мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам».

«Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли», - сказал глава государства, добавив, что Казахстан заинтересован в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. По словам президента, на эти цели до 2025 года планируется привлечь еще $20 млрд инвестиций.

По его мнению, важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами. В этой связи он видит целесообразным дальнейшее расширение транзитных и экспортных возможностей.

«Прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения», - предложил Токаев.

Вместе с тем президент Казахстана считает, что программный документ «Перспективы тюркского мира – 2040», для реализации которого сегодня будет принята Стратегия Организации тюркских государств, будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего государства.

«Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным», - уверен Токаев.