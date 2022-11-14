Сегодня он вручил президенту верительную грамоту
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Токаев принял нового посла США в Казахстане
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в понедельник принял верительные грамоты у послов трех государств: верительные грамоты вручили посол США Дэниел Розенблюм, посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Молдовы Лилиан Дарий.

Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

После президент отдельно принял посла США Дэниела Розенблюма. В ходе встречи Токаев выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям. В свою очередь Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе.

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