Токаев и Боррель обсудили укрепление экономических связей между Казахстаном и ЕС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, сообщает Акорда. Они обсудили укрепление экономических и инвестиционных связей.

Токаев отметил, что визит Жозепа Борреля в Астану очень важен с точки зрения укрепления взаимодействия между Казахстаном и ЕС, а соглашение между Казахстаном и Европейским союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углубления сотрудничества во всех областях.



«Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС. В этой связи я хотел бы отметить визит Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, и мои переговоры с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать меморандум, который был подписан в Египте премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества», – сказал глава государства.



В свою очередь Жозеп Боррель отметил позитивную динамику развития взаимоотношений между Астаной и Брюсселем и подчеркнул, что «ЕС и Казахстан – хорошие партнеры».

Пресс-служба президента сообщила, что они обсудили перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

Вместе с тем на пресс-конференции после встречи с Токаевым Боррель сообщил, что инвестиции и торговые отношения – не единственная сфера, которые страны хотели бы укрепить.

«Мы являемся крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане. 60% наших инвестиций поступали в Казахстан. Был подписан меморандум о понимании об устойчивом развитии и цепочек создания зеленого водорода. И это станет хорошей возможностью для дальнейшего углубления нашего сотрудничества. Инвестиции и торговые отношения – не единственная сфера, которую мы бы хотели укрепить в рамках нашего взаимоотношения. Мы остаемся приверженными укреплению дипломатического взаимодействия и сотрудничества в рамках расширенного партнерства», - сказал он.

Боррель напомнил, что скоро будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений Казахстана и ЕС, и, может быть, в феврале 2023 года будет организована встреча совета по этому соглашению.

«Казахстан является очень важным и ценным партнером. Его важность растет», - подчеркнул он.

Вместе с тем Боррель высказался по поводу санкций в отношении России, которые, по его словам, никак не должны затрагивать Казахстан и другие страны.

«Санкции против России направлены, чтобы ослабить потенциал финансирования Россией войны. Они не направлены ни на кого другого. Они не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения – они не попадают под санкции. Также последствия санкций должны быть тщательно измерены, они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они (санкции – В.) не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», - заверил Боррель.

Он также сообщил, что обсудил с Токаевым обсуждены вопросы регионального развития, ситуация в Афганистане, «важность прозрачного расследования трагических январских событий этого года».

«Мы согласились о необходимости объединения наших позиций и о необходимости защищать многосторонность, а также уважение устава ООН по уважению территориальной целостности и суверенитета страны. Совместно мы привержены к обеспечению безопасности и стабильности в наших регионах», - подчеркнул он.