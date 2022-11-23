В Иерусалиме произошло два взрыва

Один человек погиб, 12 ранены в результате двух взрывов в Иерусалиме утром в среду, сообщает телеканал Al Jazeera .

Первый взрыв произошел возле автобусной станции на западном въезде в Иерусалим около 7 часов утра. По данным медиков, в результате первого взрыва пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Второй взрыв, который официальные лица назвали «контролируемым», произошел менее чем через полчаса на перекрестке Рамот в северной части Иерусалима. По официальным данным, около трех человек получили легкие ранения от осколков.

По словам официальных лиц, взрывы произошли после того, как 16-летний палестинец был убит на оккупированном Западном берегу израильскими войсками. Израильская полиция заявила, что взрывы были организованы палестинцами. Как сообщает корреспондент Al Jazeera, полиция считает, что первый взрыв был вызван «взрывчаткой, заложенной в велосипеде, оставленном на автобусной остановке». Оба взрыва были активированы издалека.

Израильские власти перекрыли основные дороги и установили контрольно-пропускные пункты как в восточной, так и в западной частях Иерусалима, они ищут подозреваемого или нескольких. На основании решения министра обороны израильская армия также объявила о закрытии двух ключевых блокпостов в районе Дженина — контрольно-пропускных пунктов Джаламе и Салем.