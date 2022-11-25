Полиция Алматы задержала двух подозреваемых, разбивших стекла входной группы в редакцию Elmedia

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что по подозрению в совершении этого противоправного действия задержаны двое: гр. З., алматинец, и гр. Г. из Тараза. Обоим по 18 лет. Задержанные признались в совершенном деянии», - говорится в сообщении.

Действия задержанных квалифицируются по ст.434 КоАП – мелкое хулиганство. Другие обстоятельства дела устанавливаются.

Первое сообщение о том, что неизвестные разбили стекло в двери бизнес-центра, в котором находится редакция издания Elmedia, появилось 14 октября. Также они оставили перед входом надпись «Elmedia. Kz Иews», сделанную красной краской. В редакции расценивают это действие как агрессивное предупреждение, увязывая с другими атаками на казахстанские СМИ, заявив, что в редакцию также стали поступать угрозы. 17 октября редакция снова сообщила, что были разбиты окна. Это повторилось в ночь перед выборами и в ночь на 23 ноября.