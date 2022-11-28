Они сообщают об ухудшении ее здоровья
Родные каракалпакской активистки Раисы Худайбергеновой требуют перевести ее под домашний арест
ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНО АКТИВИСТОМ АКЫЛБЕКОМ МУРАТБАЕМ

Родственники активистки каракалпакской диаспоры Раисы Худайбергеновой, которая два месяца находится в следственном изоляторе в Алматы по обвинению в «посягательстве на конституционный строй Узбекистана», сообщили об ухудшении ее здоровья и потребовали изменить меру пресечения на домашний арест.

«Моя просьба к властям Казахстана – помочь моей матери и освободить ее. Прошу хотя бы изменить меру пресечения на домашний арест. Сейчас здоровье мамы сильно ухудшилось (…) Моя мама более 20 лет работает врачом в Алматы. Она инвалид второй группы, мать четверых детей», - заявила дочь активистки Гулжайна Сапарниязова на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека в понедельник.

Сапарниязова также заявила, что ее мать невиновна и ей предъявлено ложное обвинение, так как в постановлении указано, что она была в Каракалпакстане во время митингов, но, по словам дочери, в это время Худайбергенова принимала пациентов в больнице в Алматы.

«Всем известно, что ее задержали на работе. На мой взгляд, человек, находящийся в международном розыске, не будет сидеть спокойно и делать свою работу. Она не призывала выйти людей на митинг. Все обвинения ложные. Я никого не виню в этом, просто прошу: разъясните правду и освободите мою мать как можно скорее. (...) Никаких предварительных предупреждений о возбуждении дела не поступало. Во время приема пациентов в больнице к маме пришли сотрудники полиции Узбекистана и Казахстана и забрали ее, сказав, что она уже месяц находится в межгосударственном розыске», - сказала дочь активистки.

16 сентября в пригороде Алматы задержали активистку каракалпакской диаспоры Райсу Худайбергенову. Задержание произошло в медицинском центре, где она работает врачом-кардиологом. Ее подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана), как и троих задержанных каракалпакских активистов – Кошкарбая Торемуратова, Жангельды Жаксымбетова и Зиуар Мирманбетову. Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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