Родные каракалпакской активистки Раисы Худайбергеновой требуют перевести ее под домашний арест

Родственники активистки каракалпакской диаспоры Раисы Худайбергеновой, которая два месяца находится в следственном изоляторе в Алматы по обвинению в «посягательстве на конституционный строй Узбекистана», сообщили об ухудшении ее здоровья и потребовали изменить меру пресечения на домашний арест.

«Моя просьба к властям Казахстана – помочь моей матери и освободить ее. Прошу хотя бы изменить меру пресечения на домашний арест. Сейчас здоровье мамы сильно ухудшилось (…) Моя мама более 20 лет работает врачом в Алматы. Она инвалид второй группы, мать четверых детей», - заявила дочь активистки Гулжайна Сапарниязова на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека в понедельник.

Сапарниязова также заявила, что ее мать невиновна и ей предъявлено ложное обвинение, так как в постановлении указано, что она была в Каракалпакстане во время митингов, но, по словам дочери, в это время Худайбергенова принимала пациентов в больнице в Алматы.

«Всем известно, что ее задержали на работе. На мой взгляд, человек, находящийся в международном розыске, не будет сидеть спокойно и делать свою работу. Она не призывала выйти людей на митинг. Все обвинения ложные. Я никого не виню в этом, просто прошу: разъясните правду и освободите мою мать как можно скорее. (...) Никаких предварительных предупреждений о возбуждении дела не поступало. Во время приема пациентов в больнице к маме пришли сотрудники полиции Узбекистана и Казахстана и забрали ее, сказав, что она уже месяц находится в межгосударственном розыске», - сказала дочь активистки.

16 сентября в пригороде Алматы задержали активистку каракалпакской диаспоры Райсу Худайбергенову. Задержание произошло в медицинском центре, где она работает врачом-кардиологом. Ее подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана), как и троих задержанных каракалпакских активистов – Кошкарбая Торемуратова, Жангельды Жаксымбетова и Зиуар Мирманбетову. Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.