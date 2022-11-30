Акимат Алматы потратит в этом году на транспортную инфраструктуру 6,2 млрд тенге

В среду, 30 ноября, маслихат Алматы уточнил бюджет города на этот год. Доходная часть бюджета увеличена на 22,8 млрд тенге, еще 53,9 млрд тенге - экономия и неосвоение средств. Из этих денег акимат в этом году потратит на финансирование транспортной инфраструктуры 6,2 млрд тенге, из них 6,1 млрд тенге будет выплачено авансовым платежом для покупки 200 единиц общественного транспорта.

«В соответствии с поручением акима, планируется выделить средства с местного бюджета на проведение конкурсных процедур и оплату авансового платежа для закупа 200 единиц общественного транспорта для обслуживания городских маршрутов на общую сумму 6,1 млрд. тенге», – сказала руководитель управления финансов города Алтынай Толеутаева во время сессии маслихата.

По местному бюджету также выявились риски неосвоения средств и экономия по государственным закупкам в общей сумме 53,9 млрд. тенге. Все деньги будут направлены на решение наиболее социально-значимых вопросов города.

На сферу образования предусматривается 2,4 млрд тенге, на социальную поддержку населения – 4,2 млрд тенге. Будет продолжено финансирование жилищных программ «Алматы жастары» и «Бакытты отбасы», запланирована разработка 3 ПСД на строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам и социальным объектам, продолжится работа по обеспечению водой жителей Турксибского района Алматы, а также будет решаться проблема ветхого жилья.

«По поручению главы государства для решения проблемы ветхого жилья планируется начать работу по приобретению более 1 500 квартир для создания переселенческого фонда. На эти цели с местного бюджета планируется выделить порядка 30 млрд тенге. В целях сокращения дефицита жилья порядка 30 млрд тенге запланировано на строительство социальных многоквартирных жилых комплексов», – рассказала Толеутаева.

Отметим, что еще в марте 2021 года бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что для Алматы закупят 300 автобусов. В апреле этого года пресс-служба акима Досаева сообщала, что парк общественного транспорта Алматы пополнился 105-ю новыми экологичными автобусами Golden Dragon на газовом топливе. Тогда же сообщалось, что всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов.