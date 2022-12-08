Женис Касымбек назначен акимом Астаны

«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом города Астаны», - говорится в указе.

Он сменил на этом посту Алтая Кульгинова, который занимал должность акима столицы с 2019 года.

Женис Касымбек по образованию архитектор-дизайнер и экономист по специальности государственное и местное управление. Занимал посты вице-министра транспорта и коммуникаций, ответственного секретаря этого ведомства, а затем возглавил его. Был первым замминистра по инвестициям и развитию. В сентябре 2016 года возглавил МИР, затем стал министром индустрии и инфраструктурного развития. В 2019 году был заместителем премьер-министра, а с сентября того же года по сегодняшний день занимал пост акима Карагандинской области.