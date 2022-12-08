Ранее он был акимом Карагандинской области
Женис Касымбек назначен акимом Астаны
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Указом главы государства Женис Касымбек назначен акимом Астаны, сообщается на сайте Акорды.

«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом города Астаны», - говорится в указе.

Он сменил на этом посту Алтая Кульгинова, который занимал должность акима столицы с 2019 года.

Женис Касымбек по образованию архитектор-дизайнер и экономист по специальности государственное и местное управление. Занимал посты вице-министра транспорта и коммуникаций, ответственного секретаря этого ведомства, а затем возглавил его. Был первым замминистра по инвестициям и развитию. В сентябре 2016 года возглавил МИР, затем стал министром индустрии и инфраструктурного развития. В 2019 году был заместителем премьер-министра, а с сентября того же года по сегодняшний день занимал пост акима Карагандинской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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