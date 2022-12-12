На ремонт инженерных сетей требуются инвестиции до 3,8 трлн тенге
Аудит всех ТЭЦ и электросетей правительство завершит в I квартале 2023 года – Смаилов
фото с сайта ФНБ "Самрук-Казына"

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана планирует завершить аудит ТЭЦ и электросетей в I квартале 2023 года, сообщил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. Он также заявил, что для ремонта сетей в рамках программы «Тариф взамен на инвестиции» необходимо до 3,8 трлн тенге.

«В I квартале 2023 года завершится аудит всех тепло- электрических станций и электросетей в стране. Помимо этого, будем проводить аудит теплосетей», - сказал Смаилов.

Он также заверил, что ведутся работы по модернизации национальной электросети, в том числе, включение электросетей Западного Казахстана в единую электроэнергетическую систему.

Вместе с тем разрабатываемая программа «Тариф в обмен на инвестиции», по мнению главы кабмина, позволит снизить изношенность электро- и теплосетей и трубопроводов на 20%.

«Для этого необходимо провести ремонт инженерных сетей более 130 тыс. километров и привлечь инвестиции до 3,8 трлн тенге. Соответствующие правила будут утверждены на этой неделе», - заявил премьер.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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