Более 830 тыс. россиян приехали в Казахстан с сентября, заявили в комитете по миграции Минтруда

С начала года в Казахстан приехали около 3 млн граждан Российской Федерации, из них с начала объявления мобилизации – 837 тыс. человек, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. председателя комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов.

«Фактически с начала года около трех миллионов россиян приехали (в Казахстан – В.) по разным вопросам, выехало тоже примерно такое же количество. Начиная с 21-го (сентября – В.), со дня объявления частичной мобилизации, в нашу страну прибыло 837 тысяч (граждан России – В.), выехало – 780 тысяч», - сообщил Испанов.

На сегодняшний день, по его данным, в стране находится примерно 298 тыс. граждан России, из них 30 тыс. работают по договорам и зарегистрированы на электронной бирже труда, имеют регистрацию по месту временного проживания. Также в Казахстане обучаются около 20 тыс. студентов из Российской Федерации.

«Также имеются люди, которые приезжают к нам и транзитом улетают. Например, с 21 числа где-то 198 тысяч россиян использовали нашу страну как транзитную и выбыли в страну, куда они планировали уехать. Но фактически каждый год примерно 250-240 тысяч россиян по разным причинам находятся в Казахстане», - добавил и.о. председателя комитета по миграции.

Напомним, что 29 ноября министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова заявляла, что в этом году в Казахстан въехало более 400 тыс. граждан Российской Федерации, около 100 тыс. из них продолжают оставаться в стране.