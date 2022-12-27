Проект Социального кодекса одобрило правительство

Правительство Казахстана одобрило проект нового Социального кодекса. Документ закрепляет базовые социальные права граждан и меняет подходы государства к помощи населению. Например, с 2023 года граждане, потерявшие работу, смогут получать до полгода выплаты в размере 45% от прежнего дохода, с 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей, а с 2025 года размер адресной социальной помощи населению будет определяться на основе медианного подхода.

«Первая новелла Социального кодекса – это цифровая карта семьи, или персонифицированная база семьи в нашей стране. Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к мерам государственной поддержки», - сказала во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Для этого в проекте кодекса цифровая карта определена в качестве инструмента, определяющего среднесрочные и долгосрочные задачи и направления социальной политики государства.

«То есть государство может не только четко определить кому, когда, какую помощь необходимо оказать, но и имеет возможность рассмотреть меры по предупреждению социальных рисков», - объяснила министр.

Во-вторых, по ее словам, карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который исходя из социального статуса и степени благополучия семьи или его членов будет информировать о том, какой вид господдержки они вправе получать. А уведомления граждане будут получать посредством SMS-сообщений.

Вторая новелла – новая парадигма государственной поддержки, которая предусматривает сначала адресные меры на упреждение социальных рисков, только затем – адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков.

«При этом надо обратить внимание на два вопроса: посредством цифровой карты мы выявили высокую вероятность столкновения многодетных семей с различными социальными рисками. Поэтому (в кодексе – В.) предусмотрены дополнительные адресные меры защиты детей с сохранением действующей системы соцподдержки семей с детьми», - добавила Дуйсенова.

Еще одно изменение в этом направлении заключается в том, что для предоставления АСП черта бедности будет определяться не через прожиточный минимум, а через уровень медианного дохода.

«Если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход – это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом. С 2025 года АСП будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного или общенационального дохода. Конечно, его сумма будет значительнее и будет предоставлена вместе с адресными мерами, что обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации», - считает глава Минтруда.

Для повышения уровня социального обеспечения занятых граждан меняется цель современной системы страхования. Она будет направлена не только на осуществление социальных выплат, но и на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан.

«Для достижения этой цели предусматривается снижение страховых тарифов для наемных работников малого бизнеса, налоговых нагрузок в отношении граждан, работающих с помощью (онлайн – В.) платформы, поэтапное увеличение размеров соцвыплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы. Со следующего года гражданам, потерявшим работу в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты в размере 45% от прежнего дохода до шести месяцев», - сообщила Дуйсенова.

Изменения коснутся и пенсионной системы, так как с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Кроме того, в проект кодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь граждане могут тратить свои пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности только на лечение и приобретение жилья, а также смогут половину своих пенсионных накоплений передавать в компании по управлению активами.

Пятая новелла предусматривает новые подходы к обеспечению занятости населения. В частности, планируется либерализация рынка труда, что означает «признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость».

«Эти изменения предусматривают защиту самозанятых граждан от наступления социальных рисков, а при наступлении рисков – соцподдержку. С этой целью вводятся новые подходы, такие как понятие “независимый работник”, признание их публичных договоров трудовыми договорами, определение операторов онлайн-платформ налоговыми агентами. Стоит отметить, что вводимые оптимальные режимы не требуют дополнительной регистрации от сегодняшних работников и не несут дополнительной финансовой нагрузки на них. Их взносы будут производиться за счет отчисляемых ими сегодня процентов операторам платформ и таксопаркам», - пояснила министр.

Для оценки навыков и компетенций вводится система сертификации. Кроме того, предусмотрено формирование цифровых центров занятости, которые из обычных центров будут переформатированы в мобильные и будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей.