Документ установит базовые социальные права граждан
Проект Социального кодекса одобрило правительство
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана одобрило проект нового Социального кодекса. Документ закрепляет базовые социальные права граждан и меняет подходы государства к помощи населению. Например, с 2023 года граждане, потерявшие работу, смогут получать до полгода выплаты в размере 45% от прежнего дохода, с 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей, а с 2025 года размер адресной социальной помощи населению будет определяться на основе медианного подхода.

«Первая новелла Социального кодекса – это цифровая карта семьи, или персонифицированная база семьи в нашей стране. Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к мерам государственной поддержки», - сказала во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Для этого в проекте кодекса цифровая карта определена в качестве инструмента, определяющего среднесрочные и долгосрочные задачи и направления социальной политики государства.

«То есть государство может не только четко определить кому, когда, какую помощь необходимо оказать, но и имеет возможность рассмотреть меры по предупреждению социальных рисков», - объяснила министр.

Во-вторых, по ее словам, карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который исходя из социального статуса и степени благополучия семьи или его членов будет информировать о том, какой вид господдержки они вправе получать. А уведомления граждане будут получать посредством SMS-сообщений.

Вторая новелла – новая парадигма государственной поддержки, которая предусматривает сначала адресные меры на упреждение социальных рисков, только затем – адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков.

«При этом надо обратить внимание на два вопроса: посредством цифровой карты мы выявили высокую вероятность столкновения многодетных семей с различными социальными рисками. Поэтому (в кодексе – В.) предусмотрены дополнительные адресные меры защиты детей с сохранением действующей системы соцподдержки семей с детьми», - добавила Дуйсенова.

Еще одно изменение в этом направлении заключается в том, что для предоставления АСП черта бедности будет определяться не через прожиточный минимум, а через уровень медианного дохода.

«Если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход – это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом. С 2025 года АСП будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного или общенационального дохода. Конечно, его сумма будет значительнее и будет предоставлена вместе с адресными мерами, что обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации», - считает глава Минтруда.

Для повышения уровня социального обеспечения занятых граждан меняется цель современной системы страхования. Она будет направлена не только на осуществление социальных выплат, но и на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан.

«Для достижения этой цели предусматривается снижение страховых тарифов для наемных работников малого бизнеса, налоговых нагрузок в отношении граждан, работающих с помощью (онлайн – В.) платформы, поэтапное увеличение размеров соцвыплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы. Со следующего года гражданам, потерявшим работу в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты в размере 45% от прежнего дохода до шести месяцев», - сообщила Дуйсенова.

Изменения коснутся и пенсионной системы, так как с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Кроме того, в проект кодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь граждане могут тратить свои пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности только на лечение и приобретение жилья, а также смогут половину своих пенсионных накоплений передавать в компании по управлению активами.

Пятая новелла предусматривает новые подходы к обеспечению занятости населения. В частности, планируется либерализация рынка труда, что означает «признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость».

«Эти изменения предусматривают защиту самозанятых граждан от наступления социальных рисков, а при наступлении рисков – соцподдержку. С этой целью вводятся новые подходы, такие как понятие “независимый работник”, признание их публичных договоров трудовыми договорами, определение операторов онлайн-платформ налоговыми агентами. Стоит отметить, что вводимые оптимальные режимы не требуют дополнительной регистрации от сегодняшних работников и не несут дополнительной финансовой нагрузки на них. Их взносы будут производиться за счет отчисляемых ими сегодня процентов операторам платформ и таксопаркам», - пояснила министр.

Для оценки навыков и компетенций вводится система сертификации. Кроме того, предусмотрено формирование цифровых центров занятости, которые из обычных центров будут переформатированы в мобильные и будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Десятки человек погибли в США и Канаде в результате зимнего шторма
Новости
Суд вынес приговор бывшему ректору ЖенПУ и сотруднику «Правительства для граждан» за продажу земель университета
Новости
Агентство по защите конкуренции видит риски дальнейшей монополизации рынка после определения победителя на внедрение 5G
Просматриваемые
Новости
С 2023 года в Казахстане начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квазигоссектора
Новости
Сеть ресторанов быстрого питания Popeyes появится в Казахстане
Новости
Wildberries потребовала от Казахстана освобождения от налогов на 30 лет
Новости
МИД Казахстана заявил о релокации 21 компании из России
Новости
«Алтыналмас» уходит из Бестобе
Новости
Курс доллара на бирже вырос до 470 тенге