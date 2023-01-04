Спецслужбы Казахстана и России провели совместную операцию по задержанию членов ОПГ в Байконуре

Спецслужбы Казахстана и России провели совместную спецоперацию в городе Байконур по пресечению деятельности ОПГ. Одновременно с этим в в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны другие члены организованной преступной группы. Как заявили в среду в пресс-службе комитета национальной безопасности, ОПГ занималась похищением людей, вымогательством, вооруженными разбойными нападениями и кражами.

«3 января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконыр реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ», - сообщили в пресс-службе КНБ.

По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. По версии силовиков, члены ОПГ занимались похищением людей, вымогательствами, вооруженными разбойными нападениями и кражами.

«Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной разборки участников группировки огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

В рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, для этого проводятся необходимые следственные действия.