Одновременно с этим в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны другие члены группировки
Спецслужбы Казахстана и России провели совместную операцию по задержанию членов ОПГ в Байконуре
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Астана, Власть

Спецслужбы Казахстана и России провели совместную спецоперацию в городе Байконур по пресечению деятельности ОПГ. Одновременно с этим в в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны другие члены организованной преступной группы. Как заявили в среду в пресс-службе комитета национальной безопасности, ОПГ занималась похищением людей, вымогательством, вооруженными разбойными нападениями и кражами.

«3 января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконыр реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ», - сообщили в пресс-службе КНБ.

По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. По версии силовиков, члены ОПГ занимались похищением людей, вымогательствами, вооруженными разбойными нападениями и кражами.

«Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной разборки участников группировки огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

В рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, для этого проводятся необходимые следственные действия.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Усть-Каменогорск пришли новые трамваи
Новости
Депутаты мажилиса подозревают правительство, Нацбанк и Jusan Bank в сговоре в хищении бюджетных средств
Новости
Токаев подписал закон о банкротстве физических лиц
Новости
В Алматы ожидается туман и гололед
Новости
До 20 сантиметров снега выпало в новогоднюю ночь в Алматы
Новости
Токаев назначил еще четырех судей Конституционного суда