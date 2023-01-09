Горят контейнеры на рынке «Арлан»
На барахолке в Алматы произошел пожар
фото Жанары Каримовой

В Алматы произошел пожар на рынке «Арлан» на барахолке, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«9 января в 16:55 силы и средства ДЧС 16 единиц техники, более 60 человек личного состава и службы взаимодействия направлены по повышенному номеру вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, шоссе 92/7. По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 кв. м на территории рынка "Арлан"», - сообщили в ДЧС.

Наблюдается сильное задымление. На тушение и защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развернут оперативный штаб, объект обесточен.

По уточненной информации ДЧС, пожар произошел за барахолкой. В 18:40 достигнута локализация огня, в 18:54 - ликвидация.

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