Последний звонок в казахстанских школах перенесли на 1 июня

В министерстве просвещения приняли решение провести последний звонок для школьников 1 июня, сообщила в Facebook в четверг председатель комитета среднего образования ведомства Гульмира Каримова.

«1 июня учащиеся нашей страны будут отмечать праздник последнего звонка вместе с Международным днем защиты детей», - написала Каримова.

Отвечая на депутатский запрос мажилисмена от партии Amanat Аманжола Алтаева, в Минпросвещения уточнили, что продолжительность учебного года в Казахстане составляет 36 недель. Традиционно учебный год начинается 1 сентября и с этого года завершается 31 мая.

«31 мая – последний учебный день в году. Дата и не была утверждена для празднования последнего звонка. В этот день в школах страны проводятся внеклассные часы, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, с учетом возрастной категории учащихся. 1 июня школьники страны, наряду с Международным днем защиты детей, будут праздновать последний звонок», - объяснили в ведомстве.

При этом, заверили в министерстве, каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней. Продолжительность каникул суммарно составляет 195 дней.

Накануне депутат мажилиса от партии Amanat Аманжол Алтай предложил перенести дату последнего звонка в казахстанских школах с 31 мая на другой день, так как это День памяти жертв политических репрессий.