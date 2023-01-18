Перенести последний звонок в Казахстане с 31 мая на другую дату просит депутат

31 мая в Казахстане – это День памяти жертв политических репрессий, поэтому депутат мажилиса от партии Amanat Аманжол Алтай считает неправильным проводить в этот день последний звонок для школьников. По его мнению, последний звонок необходимо перенести на 30 мая или 1 июня, а 31 мая проводить всеобщую минуту молчания, на всех телеканалах отменить развлекательные программы.

«31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий. Президент отметил, что память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. Поэтому мы не должны забывать их имена, имена предков, которые безвинно пострадали от тоталитарной системы. К миллионам наших людей, которые погибли от тоталитарной системы мы до сих пор не можем проявить должного уважения. По правде говоря, 31 мая мы только возлагаем цветы к их памятникам и мемориалам, а также читаем несколько докладов. Очень обидно, что мы ограничиваемся только такими мерами», - сказал Аманжол Алтай в среду в ходе пленарного заседания, обращаясь с депутатским запросом к вице-премьеру Алтаю Кульгинову.

При этом, подчеркнул он, как это ни парадоксально, но по указу министра просвещения от 12 августа 2022 года последний звонок теперь будет проводиться в школах 31 мая, что депутат считает неправильным решением.

«Неужели в указанном министерстве не нашлось ни одного человека, который мог бы сказать, что 31 мая – День памяти жертв политических репрессии и голода? Поэтому я хочу сказать, что дату последнего звонка в школах следует перенести на 1 июня либо на 30 мая», - заявил парламентарий.

По его мнению, правительство должно провести соответствующие мероприятия. В частности, 31 мая по всей стране должна проводиться всеобщая минута молчания, а телеканалы должны отменить трансляцию всех развлекательных передач и концертов. Вместо них нужно показывать содержательные программы по истории страны. Кроме того, в этот день в школах необходимо проводить открытые классные часы по данной тематике, а в детских садах и вузах – специальные лекции для детей и молодежи.