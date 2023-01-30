Журналисту Думану Мухаметкариму отказали в регистрации кандидатом в депутаты мажилиса

Избирательная комиссия города Каскелен Алматинской области не зарегистрировал журналиста Думана Мухаметкарима, участника политического блока «Алтыншы қаңтар», кандидатом в депутаты мажилиса, мотивировав это тем, что он не проживал в Казахстане последние 10 лет.

«Не соблюдены требования, указанные в пункте 4 статьи 51 РК, в частности, требования о постоянном проживании на территории страны в течение последних десяти лет», - зачитал решение избирательной комиссии в прямом эфире Мухаметкарим.

Сам Думан Мухаметкарим не согласен с решением комиссии и считает, что это имеет политическую подоплеку.

«По их словам, я не соответствую требованиям постоянного проживания в Казахстане. А за десять лет я никогда не выезжал за границу. А у нас ведь есть временная регистрация, и я всегда выполнял требования этого закона. Проживал как в Астане, так и на Урале, в Кокшетау, в основном проживал в Алматы по постоянному адресу. Говорят, что я непостоянный. Наш юрист также утверждает, что все это незаконно, - сообщил он Власти. - Они настаивают, что я не был на регистрации восемь месяцев, даже это не может быть причиной не зарегистрировать меня».

Мухаметкарим собирается подать на решение избирательной комиссии в суд.

По Конституции, депутатом парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживающее на ее территории последние десять лет.

В декабре гражданский активист Альнур Ильяшев, руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова и журналисты Думан Мухаметкарим и Динара Егеубаева заявили о создании блока «Алтыншы қаңтар» для выдвижения в мажилис по одномандатным округам. На прошлой неделе Динара Егеубаева сообщила о получении протокола соответствия кандидатов в депутаты мажилиса парламента.