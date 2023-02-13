ЦИК аккредитовал еще 12 международных наблюдателей за выборами в мажилис и маслихаты

Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 12 международных наблюдателей за выборами в мажилис и маслихаты, а также отозвала аккредитацию у двух наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Соответствующее постановление принято в понедельник в ходе заседания ЦИК.

«С 20 января аккредитованы 62 наблюдателя от трех иностранных государств и двух международных организаций. На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры от министерства иностранных дел – 12 наблюдателей от трех государств и двух международных организаций. В том числе от Республики Корея, Кыргызстана и Королевства Таиланд – по одной кандидатуре, от миссии наблюдателей от СНГ – семь кандидатур, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ – две кандидатуры», - сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Вместе с тем, он сообщил, что 10 февраля в Центризбирком поступило представление министерства иностранных дел, согласно которому получена нота от миссии БДИПЧ/ОБСЕ об изменении в ее составе. Поэтому у двух наблюдателей, которые не смогут принять участие в наблюдении, ЦИК отозвал аккредитацию.