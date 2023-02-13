У двух наблюдателей отозвана аккредитация
ЦИК аккредитовал еще 12 международных наблюдателей за выборами в мажилис и маслихаты
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 12 международных наблюдателей за выборами в мажилис и маслихаты, а также отозвала аккредитацию у двух наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Соответствующее постановление принято в понедельник в ходе заседания ЦИК.

«С 20 января аккредитованы 62 наблюдателя от трех иностранных государств и двух международных организаций. На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры от министерства иностранных дел – 12 наблюдателей от трех государств и двух международных организаций. В том числе от Республики Корея, Кыргызстана и Королевства Таиланд – по одной кандидатуре, от миссии наблюдателей от СНГ – семь кандидатур, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ – две кандидатуры», - сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Вместе с тем, он сообщил, что 10 февраля в Центризбирком поступило представление министерства иностранных дел, согласно которому получена нота от миссии БДИПЧ/ОБСЕ об изменении в ее составе. Поэтому у двух наблюдателей, которые не смогут принять участие в наблюдении, ЦИК отозвал аккредитацию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане изменили правила получения иностранцами разрешения на постоянное проживание
Новости
В Турции зафиксировано новое мощное землетрясение
Новости
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Казахстана
Новости
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Новости
Спасатели извлекли из-под завалов дома в провинции Хатай тело второго казахстанца – МЧС
Новости
В Алматы планируют снести частный сектор в районе ADK и построить школу