Порядка 500 базовых станций для 5G появится в этом году в Астане, Алматы и Шымкенте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева. Он рассказал об основных финансово-экономических показателях группы компаний по итогам 2022 года и о перспективных проектах, планируемых к реализации.

Как сообщил Есекеев, АО «Казахтелеком» завершило прошлый год с ростом основных финансово-экономических показателей, что позволяет в 2023 году приступить к реализации ряда масштабных проектов. Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО «МТС» и АО «Кселл». Дочерние компании телеком-оператора должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций, из них 486 станций будут введены в эксплуатацию уже в этом году в Астане, Алматы и Шымкенте.

Также Есекеев проинформировал президента о работе над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан – Казахстан в кооперации с AzerTelecom. По его словам, в этом году также будут реализованы проекты по дальнейшему обеспечению интернетом сел, переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику и обеспечению жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON.

Токаев в свою очередь акцентировал внимание на важности своевременного и качественного исполнения запланированных проектов и дал ряд конкретных поручений в части дальнейшего развития сетей телекоммуникаций в городах и сельской местности, наращивания сетевой инфраструктуры в международном трафике данных для повышения транзитного потенциала Казахстана.