Более 18 тыс. казахстанцев будут призваны в армию весной – Минобороны

В Казахстане началась весенняя призывная кампания, в рамках которой в армию будут призваны 18 тысяч казахстанцев. Всего же в этом году планируется призвать 37 тыс. человек, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил РК Бауыржан Артыков.

«С 1 марта начали работу 195 призывных пунктов в городских и районных призывных комиссиях. До 1 июля в Вооруженные силы РК, в ряды военнослужащих будут призваны не имеющие основания для отсрочки призыва или освобождения от службы молодые люди от 18 до 25 лет – более 18 тыс. человек», - сообщил Артыков.

В частности, в Вооруженные силы призовут более 7 тыс. человек, в Национальную гвардию – более 6 тыс., в пограничную службу КНБ – более 3 тыс. человек, МЧС – 300 человек, и в службу государственной охраны – более 80 человек. Всего же в 2023 году в Вооруженные силы РК планируется призвать более 37 тыс. казахстанцев.

При этом, как отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, солдатам срочной службы с этого года предоставляется возможность поступать в вузы без сдачи ЕНТ, а наиболее отличившимся во время службы в армии могут быть предоставлены государственные гранты. Кроме того, солдатам-срочникам предоставляется отсрочка по кредитам на 13 месяцев.

«12 месяцев – это срок службы и один месяц, чтобы солдаты срочной службы успели трудоустроиться и продолжить выплату по кредитам. На сегодняшний день 3,5 тыс. солдат уже воспользовались этой возможностью, около 5 тыс. кредитов, займов были приостановлены», - отметил Ахмедиев.

Он также сообщил, что к текущей призывной кампании Минобороны оцифровали базы, и теперь граждане, имеющие право на отсрочку, а это студенты, лица с инвалидностью, женатые, имеющие одного и более детей, будут получать эту отсрочку в проактивном формате.

«На основании данных, получаемых из этих баз данных, формируется список потенциальных призывников и автоматически исключаются граждане, получающие общее, среднее образование, студенты, граждане, состоящие в браке, имеющие одного и более детей и педагоги, осуществляющие профессиональную деятельность. С сегодняшнего дня начата рассылка sms о предоставлении отсрочки. Но они имеют право как воспользоваться, так и отказаться от этой отсрочки», - добавил замминистра обороны.

Таким образом, подчеркнул он, более 300 тыс. студентов «освобождаются от хождений между вузами, ЦОНами, военкоматами, доказывая, что они имеют право на отсрочку».