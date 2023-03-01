Призывная кампания началась с 1 марта
Более 18 тыс. казахстанцев будут призваны в армию весной – Минобороны
фото министерства обороны Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане началась весенняя призывная кампания, в рамках которой в армию будут призваны 18 тысяч казахстанцев. Всего же в этом году планируется призвать 37 тыс. человек, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил РК Бауыржан Артыков.

«С 1 марта начали работу 195 призывных пунктов в городских и районных призывных комиссиях. До 1 июля в Вооруженные силы РК, в ряды военнослужащих будут призваны не имеющие основания для отсрочки призыва или освобождения от службы молодые люди от 18 до 25 лет – более 18 тыс. человек», - сообщил Артыков.

В частности, в Вооруженные силы призовут более 7 тыс. человек, в Национальную гвардию – более 6 тыс., в пограничную службу КНБ – более 3 тыс. человек, МЧС – 300 человек, и в службу государственной охраны – более 80 человек. Всего же в 2023 году в Вооруженные силы РК планируется призвать более 37 тыс. казахстанцев.

При этом, как отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, солдатам срочной службы с этого года предоставляется возможность поступать в вузы без сдачи ЕНТ, а наиболее отличившимся во время службы в армии могут быть предоставлены государственные гранты. Кроме того, солдатам-срочникам предоставляется отсрочка по кредитам на 13 месяцев.

«12 месяцев – это срок службы и один месяц, чтобы солдаты срочной службы успели трудоустроиться и продолжить выплату по кредитам. На сегодняшний день 3,5 тыс. солдат уже воспользовались этой возможностью, около 5 тыс. кредитов, займов были приостановлены», - отметил Ахмедиев.

Он также сообщил, что к текущей призывной кампании Минобороны оцифровали базы, и теперь граждане, имеющие право на отсрочку, а это студенты, лица с инвалидностью, женатые, имеющие одного и более детей, будут получать эту отсрочку в проактивном формате.

«На основании данных, получаемых из этих баз данных, формируется список потенциальных призывников и автоматически исключаются граждане, получающие общее, среднее образование, студенты, граждане, состоящие в браке, имеющие одного и более детей и педагоги, осуществляющие профессиональную деятельность. С сегодняшнего дня начата рассылка sms о предоставлении отсрочки. Но они имеют право как воспользоваться, так и отказаться от этой отсрочки», - добавил замминистра обороны.

Таким образом, подчеркнул он, более 300 тыс. студентов «освобождаются от хождений между вузами, ЦОНами, военкоматами, доказывая, что они имеют право на отсрочку».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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