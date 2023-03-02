В Алматы мобильная система «Сергек» начнет фиксировать превышение скорости и парковку в неположенном месте

В августе в Алматы расширят список нарушений, которые будут фиксировать камеры «Сергек» на автомобилях полицейских, сообщает портал Kolesa.kz . Это будет превышение скорости и парковка в неположенном месте.

По информации департамента полиции, с августа «Сергеки» будут измерять скорость попадающих в их поле зрения автомобилей, штрафовать за остановку и стоянку в запрещенных для этого местах, за передвижение по выделенным полосам с нарушением ПДД.

Сейчас в Алматы есть восемь патрульных автомобилей с камерами «Сергек» на крышах. Они выявляют автомобили с просроченным техосмотром или страховкой, с неуплаченными штрафами, а также находящиеся в угоне, в розыске или с подложными госномерами. К августу количество таких автомобилей планируется увеличить.