Список фиксируемых нарушений расширят в августе
В Алматы мобильная система «Сергек» начнет фиксировать превышение скорости и парковку в неположенном месте
фото Жанары Каримовой

В августе в Алматы расширят список нарушений, которые будут фиксировать камеры «Сергек» на автомобилях полицейских, сообщает портал Kolesa.kz. Это будет превышение скорости и парковка в неположенном месте.

По информации департамента полиции, с августа «Сергеки» будут измерять скорость попадающих в их поле зрения автомобилей, штрафовать за остановку и стоянку в запрещенных для этого местах, за передвижение по выделенным полосам с нарушением ПДД.

Сейчас в Алматы есть восемь патрульных автомобилей с камерами «Сергек» на крышах. Они выявляют автомобили с просроченным техосмотром или страховкой, с неуплаченными штрафами, а также находящиеся в угоне, в розыске или с подложными госномерами. К августу количество таких автомобилей планируется увеличить.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы и Шымкенте ощущалось землетрясение силой 2-3 балла
Новости
При выдаче Шенгена казахстанцы будут проходить через процедуру дополнительных консультаций
Новости
Котельную Талдыкоргана переведут на газ – Смаилов
Новости
Погиб казахстанский музыкант Darkhan Juzz
Новости
В Алматы задержан координатор атак на журналистов – МВД
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки строительства нового парка в микрорайоне Кемель