Камеры «Сергек» в Астане передали в управление компании из ОАЭ

«Көркем телеком», разработавшая камеры «Сергек», перестанет их обслуживать, а новый контракт на управление системой видеоуправления Астаны получила компания Presignt из ОАЭ. Соответствующее постановление приняли в пятницу в ходе внеочередной сессии депутаты маслихата города. По словам руководителя управления цифровизации и государственных услуг Дидара Сулейменова, новый инвестор обязуется до 2030 года на 100% покрыть видеонаблюдением места массового скопления людей в столице.

«При формировании нового проекта были учтены недоработки текущего проекта. В новом проекте будет предусмотрена единая система передачи видеоптотока. Текущая инфраструктура будет передана в управление новому частному партнеру, что обеспечит бесшовное функционирование текущей системы», - сказал Сулейменов.

По его словам, в проекте предусмотрены 22 тыс. камер общего видеонаблюдения, 732 аппаратно-программных комплекса на перекрестках, 470 аппаратно-программных комплексов на линейных участках, а также 15 фиксаций нарушений ПДД и 35 видов видеоаналитики. Кроме того, будет организован центр обработки данных, соответствующий всем нормам информбезопасности, и обеспечен единый ситуационный центр, объединяющий оперативные коммунальные службы для быстрого реагирования на любые инциденты.

«Проект рассчитан до 2030 года. Эффект будет многогранным. Благодаря созданию единого ситуационного центра мы сможем оперативно реагировать на угрозы, обеспечив 100% видеонаблюдением мест массового скопления. Применение искусственного интеллекта позволит оптимизировать управление движением и повысить дорожную безопасность, а анализ больших данных значительно улучшит работу городских служб», - добавил руководитель управления.

Инвестиции частного партнера составят 53 млрд тенге. При этом участие казахстанских компаний составит 60% объемов работ. Как заверил Сулейменов, выплаты частному инвестору будут только после окончательного ввода объекта в эксплуатацию.

Он напомнил, что проект «Сергек» был реализован в 2017 году. 13 марта этого года заканчивается срок действия договора с компанией «Көркем телеком». Теперь камеры переданы международной компании Presignt, входящей в холдинг G42 из ОАЭ.