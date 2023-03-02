Установлены четверо сообщников организатора атак на журналистов – МВД

«Задержанный О.Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием. Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане – К.Литвинов, С.Шаповалов, Б.Демченко и Я.Малышок», - говорится в сообщении.

По версии следствия, Токарев выступал организатором и координатором, Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей провокационных действий из числа граждан Казахстана и собирали сведения в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников, искали тех, у кого есть доступ к государственным информационным базам. Все они вместе с Токаревым «разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения). Последний подозреваемый – Малышок – отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.).

«Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia», - сообщили в МВД.

Сейчас совместно с генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается.

28 февраля МВД сообщило, что совместно с КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. В Алматы был задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, «квалифицированный хакер» О. Токарев. По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций, заявили в министерстве.

В МВД напомнили, что группа задержанных подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 («Угроза»), ст. 147 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ст. 158 («Воспрепятствование журналистской деятельности»), ст. 202 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества») и ст. 293 («Хулиганство») Уголовного кодекса РК. Всего было задержано 18 человек, они совершили «свыше 30 провокаций против В.Борейко, Г.Бажкеновой, Г.Ергалиевой, С.Ибраевой и других представителей масс-медиа»: поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

«Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ», - заявили в МВД.