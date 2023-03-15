В Казахстане усилят роль апелляционной инстанции

В сенате на пленарном заседании рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы», сообщает «Казинформ» . Как заявил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект, роль апелляционной инстанции будет усилена, председателей районных судов будут избирать, а специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей будет санкционировать только генеральный прокурор.

«Предлагается, чтобы суд апелляционной инстанции принимал решение по существу, без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам суда первой инстанции. Поэтому в случае, если суд апелляционной инстанции начал рассматривать дело по существу, то работают правила суда первой инстанции, в том числе и в вопросах предоставления новых доказательств», - сказал Лукин.

По его словам, такой механизм снизит количество судейских ошибок, повысит качество судебных актов, обеспечит единообразие практики судов, позволит быстрее восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей. В целом таким образом суд обеспечит полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства.

Кроме этого, будут внедрены элементы выборности председателей районных судов. Как отмел Лукин, этот вопрос давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, и судьи.

«Речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах. У нас в столице и областных центрах 15 судов без председателей», - пояснил Лукин.

Он добавил, что внедрение выборности изменит ситуацию, поскольку судейское сообщество сможет «просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами». Таким образом, отметил сенатор, повысится прозрачность и транспарентность, а система карьерного роста станет понятной.

«Судьи Верховного суда также будут избираться сенатом на альтернативной основе. У сената будет выбор как минимум выбор из двух судей», - добавил Лукин.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей будет санкционировать только генеральный прокурор. Как он пояснил, сегодня правоохранительные органы вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи на основании только санкции прокурора области. Но при обсуждении десяти шагов в сенате концептуально было определено, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор.

«Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей», - пояснил Лукин.

Также законопроектом предлагается создание межрайонных судов в нескольких или одной территориальной единице, чтобы обеспечить равный статус судей со снижением их зависимости от председателей судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские должности. Тем самым сократятся позиции председателей судов.

Вместе с тем законопроектом предлагается передать в Высший судебный совет вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. Он будет полноценно отвечать за подбор судейских кадров, их дальнейший карьерный рост и уход в отставку. В введение Высшего судебного совета также передается Академия правосудия.