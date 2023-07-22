В верхних районах Алматы ограничена подача воды

Вода стала мутной после обильных осадков
Из-за ухудшения качества воды ее подачу временно ограничили в верхней части Алматы, сообщила пресс-служба акимата города.
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