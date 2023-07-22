В верхних районах Алматы ограничена подача воды

Из-за ухудшения качества воды ее подачу временно ограничили в верхней части Алматы, сообщила пресс-служба акимата города.

«В связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому временно приостановлен водозабор. Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы», – цитирует агентство КазТАГ коммунальное предприятие «Алматы Су».

Ограничена подача воды потребителям в микрорайонах Юбилейный,Тау Самал, коттеджный городок «ВИП Алем», ЖК «Европолис», потребителям, живущим по улицам Керей Жанибек хандар,Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, частично – проспект Достык и улица Чайкина.

Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, в микрорайонах «Кок тобе», «Самал 1-3», «Горный гигант».

В акимате обещают восстановить подачу воды «по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках».