Более 10 млрд тенге возвращенных активов направил на водоснабжение в области Абай

Сети водоснабжения будут проведены в трех районах
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на проведение системы водоснабжения в области Абай, сообщила пресс-служба правительства.
Еще по теме:
- Правительство выделило порядка 1 млрд тенге на водоснабжение посевов в Кызылординской области
- В Атырауской области ремонтируют 9 водных каналов для увеличения их пропускной способности
- В Шымкенте возвращены в госсобственность объекты водоснабжения
- Назначен руководитель Национальной гидрогеологической службы
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые