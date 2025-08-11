Более 10 млрд тенге возвращенных активов направил на водоснабжение в области Абай

Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на проведение системы водоснабжения в области Абай, сообщила пресс-служба правительства.

«Всего в регионе реализуется 21 проект, из которых семь – в городе Семей. Работы по обеспечению водоснабжением охватывают сельские территории, в частности, сети водоснабжения будут проведены в Бородулихинском, Урджарском и Абайском районах области», - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что сдать объекты в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Согласно данным министерства промышленности и строительства, доступ к услугам водоснабжения в городе Семей составляет 95,5%, в селах области Абай – 95%.