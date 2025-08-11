Сети водоснабжения будут проведены в трех районах
Более 10 млрд тенге возвращенных активов направил на водоснабжение в области Абай
иллюстративное фото акимата Алматы

Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на проведение системы водоснабжения в области Абай, сообщила пресс-служба правительства.

«Всего в регионе реализуется 21 проект, из которых семь – в городе Семей. Работы по обеспечению водоснабжением охватывают сельские территории, в частности, сети водоснабжения будут проведены в Бородулихинском, Урджарском и Абайском районах области», - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что сдать объекты в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Согласно данным министерства промышленности и строительства, доступ к услугам водоснабжения в городе Семей составляет 95,5%, в селах области Абай – 95%.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Фрагменты пропавшего вертолета Минобороны и тело обнаружены в Сорбулаке
Новости
Движение транспорта перекроют в районе центрального стадиона в Алматы из-за концерта Дженифер Лопес
Новости
Еще одно тело найдено на месте предполагаемого падения вертолета Минобороны в озере Сорбулак
Просматриваемые
Новости
Жителям микрорайона Алатау в Алматы вернут старую стелу
Новости
Путин намерен полностью захватить четыре региона Украины перед началом мирных переговоров – Reuters
Новости
Вакцинация беременных от коклюша необходима, чтобы избежать заражения младенца – Минздрав
Новости
В Алматы реорганизованы несколько управлений акимата
Новости
В Алматинской области пресечен канал незаконной миграции
Новости
Казахстанец Алимнур Турганбай пропал после задержания китайской пограничной службой