Экс-глава департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов осужден на 10 лет

Масимов обвинялся в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями, а также в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.

Нурлан Масимов родился в 1973 году, занимал различные должности в правоохранительной системе. С ноября 2019 года возглавлял департамент полиции Павлодарской области и был снят с этой должности после январских событий. Он находился в розыске с апреля прошлого года и 13 июля при попытке пересечь границу с Россией был задержан.