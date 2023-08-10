Его обвиняли в коррупции
Экс-глава департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов осужден на 10 лет
фото Жанары Каримовой

Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов осужден на 10 лет, передает КазТАГ.

Масимов обвинялся в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями, а также в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.

Нурлан Масимов родился в 1973 году, занимал различные должности в правоохранительной системе. С ноября 2019 года возглавлял департамент полиции Павлодарской области и был снят с этой должности после январских событий. Он находился в розыске с апреля прошлого года и 13 июля при попытке пересечь границу с Россией был задержан.

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