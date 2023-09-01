​Средства Нацфонда нужно задействовать для стратегических проектов уже сейчас − Токаев

Средства Национального фонда нужно задействовать для стратегических проектов уже сейчас, при этом сберегательная функция Нацфонда должна оставаться основной, заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного послания народу.

«Безусловно, сберегательная функция должна быть основной. Ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов. Вместе с тем часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана», − убежден Токаев.

Национальный фонд, по его словам, уже финансирует ряд крупных проектов. Однако сейчас не хватает системности при отборе проектов. Поэтому государству необходимо обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, «чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу».

Еще одним источником длинных денег для экономики должен стать фонд, создаваемый в рамках закона о возврате активов. «Все поступающие средства должны быть использованы максимально эффективно и прозрачно для решения общестрановых задач», − подчеркнул Токаев.