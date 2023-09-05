Токаев подписал указ
Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ во вторник подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Указом главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области», - сообщила пресс-служба президента.

На сайте акимата региона сообщается, что собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение акима области состоится 5 сентября в 13:00.

60-телний Тугжанов возглавлял Актюбинскую область с августа 2022 года. До этого был заместителем премьер-министра, возглавлял Мангистаускую область, работал в должности заместителя председателя – заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента, руководил комитетом по делам религий министерства юстиции, был заместителем акима Карагандинской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
На военных учениях «Батыл тойтарыс – 2023» отработали «освобождение» ГЭС и ликвидацию последствий техногенной катастрофы
Новости
Организаторы кинофестиваля о Восточном Туркестане «Жаңа Шекара» сообщили о давлении
Новости
Вопрос тестирования школьников на наркотики изучают в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Назначен начальник департамента полиции Шымкента
Новости
На улицах Розыбакиева и Гагарина не будут запускать новые маршруты общественного транспорта и делать выделенные полосы для него
Новости
Население Казахстана превысило 19,9 млн. человек
Новости
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
В Акмолинской области 12 человек госпитализированы с сибирской язвой
Новости
Минимальная заработная плата будет повышена до 85 тыс. тенге с 1 января 2024 года