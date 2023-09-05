Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ во вторник подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Указом главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области», - сообщила пресс-служба президента.

На сайте акимата региона сообщается, что собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение акима области состоится 5 сентября в 13:00.

60-телний Тугжанов возглавлял Актюбинскую область с августа 2022 года. До этого был заместителем премьер-министра, возглавлял Мангистаускую область, работал в должности заместителя председателя – заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента, руководил комитетом по делам религий министерства юстиции, был заместителем акима Карагандинской области.