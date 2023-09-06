Он поручил взять на особый контроль снижение выбросов предприятиями и внедрить систему раннего обнаружения лесных пожаров
Токаев дал поручения новому министру экологии
фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял назначенного накануне министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, сообщила пресс-служба президента. В ходе встречи он дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.

В частности, Токаев поручил взять на особый контроль реализацию плана по снижению выбросов крупными предприятиями и внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах, а также обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.

Также глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках и по повышению квалификации работников лесных хозяйств.

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