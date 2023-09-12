Жертвами шторма в Ливии стали сотни человек

В результате шторма «Даниэль» в Ливии, по данным ливийского Красного Полумесяца, погибли от 150 до 200 человек, сообщает Русская служба ВВС . Вместе с тем лидер непризнанного правительства восточной части Ливии заявил, что число погибших превышает 2 тыс. человек.

Шторм «Даниэль» обрушился на страну в воскресенье. Регион Киренаика был объявлен зоной бедствия, город Дерна оказался полностью отрезанным от мира, а резкое увеличение потока воды разрушило главную плотину. Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны. Также от наводнения пострадал и город Мисрата на западе Ливии.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии. А премьер-министр восточной части страны Усама Хамад заявил ливийскому телеканалу, что «пропавшие без вести исчисляются тысячами, а число погибших превышает 2 тысячи».

Власти страны в целом объявили чрезвычайное положение и запросили международную помощь.