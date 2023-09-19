Ремонтные работы на энергопредприятиях в регионах по-прежнему идут с отставанием – Минэнерго

В нескольких регионах Казахстана работы на энергопредприятиях по-прежнему ведутся с отставанием, а на ТЭЦ «АрселорМиттал Темиртау» ремонт затягивается до конца октября, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

«На особом контроле находится подготовка ТЭЦ-2 АО “Арселор Миттал Темиртау”. Министр ознакомился с ремонтом на прошлой неделе и внес соответствующие изменения в график ремонтных работ. Установлено, что срок завершения ремонта котла №4 продлевается до конца октября. Затягивается до следующего лета строительство нового котла №7», - сообщил Нурмаганбетов.

Он также сообщил, что на ТЭЦ в Риддере ремонт идет на всех шести котлах, на это из резерва правительства было выделено 7,2 млрд тенге, однако только котлы № 2 и 3 будут введены в эксплуатацию в конце сентября. На Жезказганской ТЭЦ необходимо ускорить ремонт котла №4, а также обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования.

«По итогам посещения ТЭЦ решен срок завершения реконструкции котла №8 (установить – В.) до апреля 2024 года. Соответствующие поручения были даны руководству Kazakhmys Energy», - отметил вице-министр

Что касается капитального ремонта энергоблока №3 на МАЭК, то он перенесен на 2024 год. Вместо энергоблока №3 ведется аварийный ремонт ротора генератора энергоблока №2, который продлится до ноября. Кроме того, с отставанием ведется расширенно текущий ремонт котла №5 на ТЭЦ-1 и текущие ремонты на котельной Габбасова в Семее.

«На сегодняшний день для начала отопительного сезона стартовая готовность имеется. Есть риски завершения ремонта в срок некоторых теплоисточников. На ТЭЦ-2 Темиртау ремонта котла №4 продлевается до конца октября. На Жезказганской ТЭЦ еще не завершен плановый ремонт котла №4, а на котле №9 выполнено только 4% работ. С отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях», - в свою очередь отметил премьер-министр Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что тем не менее это «не должно повлиять на температурные показатели в домах». В этой связи глава кабинета министров поручил акимам ежедневно мониторить ход ремонтных работ и обеспечить в отопительный период необходимые тепловые мощности. Кроме того, по его словам, необходимо ускорить работу по подготовке ряда социальных объектов в Абайской, Атырауской областях и в Астане.