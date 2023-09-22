В Алматы с начала года автомашины более 500 тысяч раз выезжали на выделенные полосы для общественного транспорта

Департамент полиции города Алматы на запрос редакции Власти сообщил, что с начала этого года зафиксировано 500 тысяч 238 проездов автомашин по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Больше всего таких нарушений на проспекте Абая, при этом, по данным полиции, самая идеальная ситуация на выделенной автобусной полосе на улице Жандосова – там не было ни одного нарушения.

«Всего в текущем году за проезд по выделенной автобусной полосе в г.Алматы специальными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано 500 тысяч 238 административных правонарушений», - говорится в ответе полиции.

На выделенной автобусной полосе проспекта Абая было 266 тысяч 362 административных правонарушений, на аналогичной полосе по проспекту Толе би - 12 тысяч 422.

Автобусная полоса на улице Жандосова. Фотография Светланы Ромашкиной

«Дополнительно сообщаем, что по улице Жандосова, в отрезке от улицы Тимирязева до улицы Алтынсарина, правонарушений на выделенной автобусной полосе не выявлено», - утверждают в полиции и отмечают, что все вышеуказанные административные правонарушения совершаются по причине личной недисциплинированности участников дорожного движения.

Официально в Алматы около 450 тысяч автомобилей.