Зоны с платным въездом и запрет пиротехники: как планируют защищать воздух Алматы от загрязнения

Сначала на портале открытых НПА была опубликована только таблица с кратким содержанием документа, по которой трудно было понять что-то о конкретных решениях, разработанных управлением экологии и окружающей среды. После комментария пользователя был опубликован сам проект. Публичное обсуждение правил продлится до 20 августа.

«Зона» и «Чистый город»

Новые правила впервые вводят в городе понятие «Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ» – ее границы должен будет определить акимат. Она будет обозначена дорожными знаками и разметкой.

Доступ для автотранспорта в эту зону будет платным. Бесплатно сможет заезжать транспорт без двигателей внутреннего сгорания – на электричестве или с водородными топливными ячейками, а также транспорт с двигателем внутреннего сгорания на газе или бензине с принудительной системой зажигания класса Евро-5 и выше. Плата за доступ будет поступать в бюджет города. Она будет взиматься за использование транспорта в пределах зоны по камерам фото и видеофиксации за каждый день, при этом время нахождения во дворе или на парковке не будет учитываться.

Деньги будут списываться ежемесячно с депозитного счета пользователей, или же плата может начисляться ежедневно, с обязательством внести ее не позже семи календарных дней с момента использования транспорта в Зоне.

Тем, кто живет или работает в Зоне с низким уровнем выбросов, можно будет приобрести ежемесячный абонемент – для этого автомобиль должен пройти техобследование или быть зарегистрированным в государственной информационной системе «Чистый город» – ее создадут для онлайн-администрирования Зоны.