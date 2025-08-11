Зоны с платным въездом и запрет пиротехники: как планируют защищать воздух Алматы от загрязнения

В Алматы разработали Правила охраны атмосферного воздуха. В них прописаны некоторые меры, которые городские власти уже анонсировали в начале года – например, создание зон с низкими выбросами и с платным въездом для старых автомобилей, а также новые положения, такие, как перевод на дистанционное обучение при очень высоком загрязнении воздуха, мониторинг шашлычных и других объектов, запрет костров и пиротехники, и многое другое.
«Власть» рассказывает, какими будут новые правила охраны воздуха в Алматы.
Сначала на портале открытых НПА была опубликована только таблица с кратким содержанием документа, по которой трудно было понять что-то о конкретных решениях, разработанных управлением экологии и окружающей среды. После комментария пользователя был опубликован сам проект. Публичное обсуждение правил продлится до 20 августа.
«Зона» и «Чистый город»
Новые правила впервые вводят в городе понятие «Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ» – ее границы должен будет определить акимат. Она будет обозначена дорожными знаками и разметкой.
Доступ для автотранспорта в эту зону будет платным. Бесплатно сможет заезжать транспорт без двигателей внутреннего сгорания – на электричестве или с водородными топливными ячейками, а также транспорт с двигателем внутреннего сгорания на газе или бензине с принудительной системой зажигания класса Евро-5 и выше. Плата за доступ будет поступать в бюджет города. Она будет взиматься за использование транспорта в пределах зоны по камерам фото и видеофиксации за каждый день, при этом время нахождения во дворе или на парковке не будет учитываться.
Деньги будут списываться ежемесячно с депозитного счета пользователей, или же плата может начисляться ежедневно, с обязательством внести ее не позже семи календарных дней с момента использования транспорта в Зоне.
Тем, кто живет или работает в Зоне с низким уровнем выбросов, можно будет приобрести ежемесячный абонемент – для этого автомобиль должен пройти техобследование или быть зарегистрированным в государственной информационной системе «Чистый город» – ее создадут для онлайн-администрирования Зоны.
Поступившие в качестве платы за въезд в Зону деньги будут расходовать на экологические программы, а также на стимулирование обновления автопарка, развития общественного транспорта и управления Зоной.
Владельцы автомобилей смогут создавать личные кабинеты в системе «Чистый город», через нее также будет работать биллинговый оператор с депозитной системой. Кроме того, в системе будет интерактивная карта Зоны с низким уровнем выбросов с указанием знаков и разметки. В системе также будет собрана информация о размерах платы за доступ в Зону и руководство по осуществлению поездок внутри нее. В системе также будет предусмотрен портал оказания услуг и обработки обращений, система оповещения и другое.
Кроме того, в системе также будет отображаться информация о состоянии воздуха в городе.
Помимо этого, планируется создать электронную платформу экологического контроля – через нее жители смогут взаимодействовать с контролирующими госорганами и бизнесом.
Оператора Зоны определит акимат, это будет юридическое лицо со стопроцентным участием государства. Эта организация будет взимать плату за доступ в Зону, а также оценивать, насколько эффективны все эти нововведения.
Неблагоприятные метеорологические условия
Правила вводят еще одно новое для Алматы понятие – неблагоприятные метеорологические условия, или сокращенно НМУ. Это погодные условия, при которых в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества в таких концентрациях, которые представляют опасность для жизни или здоровья людей.
Система «Чистый город» будет прогнозировать неблагоприятные метеорологические условия и присылать о них оповещения с мерами реагирования – в том числе юридическим лицам и государственным органам.
Уровень загрязнения воздуха будет рассчитываться по частицам PM 2.5 и PM 10, озону (O3), диоксиду азота (NO2), диоксиду серы (SO2), монооксиду углерода (CO), формальдегиду и фенолу. При этом будет использоваться их фактическая среднесуточная концентрация – если кратность ее превышения среднесуточной предельно-допустимой концентрации хотя бы по одному из этих веществ будет более одного, то уровень загрязнения воздуха будет считаться повышенным.
Во время неблагоприятных метеорологических условий предприятия, выбрасывающие загрязняющие вещества, должны будут временно снижать выбросы.
При повышенном уровне загрязнения они должны будут принять меры, снижающие загрязнение в приземном слое атмосферы на 15-20 процентов. При двукратном превышении ПДК хотя бы по одному из загрязняющих веществ предприятия должны будут принять такие меры, которые снизят концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое на 20-40 процентов, а в случае трехкратного превышения ПДК хотя бы по одному загрязняющему веществу – на 40-60 процентов.
Акимат же должен будет разработать план по ограничению транспортного потока на улицах при НМУ.
Во время неблагоприятных метеорологических условий организации среднего, технического, профессионального и послесреднего, а также дополнительного образования будут обязаны раздавать детям и учащимся маски и максимально сократить их пребывание на улице. При НМУ третьей степени они будут должны перейти на онлайн-обучение.
Обновление автопарка
Акимат также разработает и утвердит программу мер экономического стимулирования для обновления автопарка. Это может быть выкуп автомобилей, зарегистрированных на территории Алматы до 1 сентября 2025 года, для утилизации.
Также предусматривается выкуп автотранспорта низких экологических классов за счет средств платы за доступ в Зону с низким уровнем выбросов, или за счет средств оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) и местного бюджета. Цену за выкуп будет устанавливать акимат.
Программа также может предусматривать скидки на приобретение новых автомобилей, возможность использования части платы за доступ в Зону, уплаченную конкретным автовладельцем на покупку нового автомобиля, бесплатные проездные в общественном транспорте и другие меры.
Кроме того, частным и коммунальным автопаркам нужно будет установить автономные отопительные системы или электрические автомобильные подогреватели на все используемые транспортные средства на двигателях внутреннего сгорания. Госорганы смогут проводить обязательные внешние экологические рейды по коммунальным и частным автопаркам города не менее одного раза в год.
Мониторинг выбросов
Как минимум раз в три года производства, которые экологический кодекс относит к объектам III категории, будут обязаны проводить лабораторные измерения выбросов в воздух.
При этом для города Алматы новые правила относят к ним рестораны, использующие жидкое или твердое топливо – включая шашлычные, а также бани и сауны, которые используют твердое топливо, строящиеся объекты (кроме ИЖС) и другие объекты, которые влияют на воздух в жилых зонах.
Результаты измерений этих выбросов будут публиковаться в информационной системе «Чистый город».
Кроме того, планируется проверять качество топлива, которое продается на автозаправочных станциях, контролировать автобусы частных и коммунальных автопарков, очистные сооружения общепита и качество топлива индивидуальных жилых домов. Для мониторинга могут использоваться как экологическое посты, спектрометры, так и беспилотные летательные аппараты.
Прочие меры
Правила также запрещают разводить костры на территории города, в том числе – сжигать отходы в любых установках для сжигания. Другой запрет касается пиротехники – в городе запретят запускать гражданские пиротехнические вещества и изделия с их применением.
В газифицированных районах будет запрещено использовать твердое и жидкое топливо – если это не резервное топливо в случаях чрезвычайных ситуаций.
Также будет запрещено перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву и спил деревьев без использования систем пылеподавления и без покрытия их брезентом или другим материалом.
Кроме того, будет запрещено проводить дорожные или другие работы с перекапыванием грунта и распилом бордюров, а также других твердых покрытий без применения пылеподавляющих технологий.
Помимо запретов, предусматриваются и небольшие поощрения: акимат будет проводить ежегодную премию за лучшую социальную рекламу.
При акиме города также будет создан экологический совет – его заседания будут проходить не реже одного раза в квартал.
Для оценки эффективности всех этих мер будут учитывать не только то, как будут меняться показатели загрязнения воздуха, но данные по заболеваниям, связанным с загрязнением воздуха: астма, бронхит, сердечно-сосудистые заболевания, а также изменение продолжительности жизни и общее состояние физического и психического здоровья людей, проживающих в Зоне с низким уровнем выбросов.
Будут также учитываться показатели развития транспортной системы – такие, как количество поездок на общественном транспорте и развитие сети велодорожек.
