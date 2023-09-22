Также их планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации
Для раннего выявления лесных пожаров МЧС будет использовать беспилотники
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА ОБЛАСТИ АБАЙ

На заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации рассмотрели новые меры по борьбе с лесными пожарами, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, на заседании обсудили запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам.

«В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма. Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров», - отмечается в сообщении.

Также БПЛА планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации и обнаружения и спасения пострадавших.

В августе было подписано постановление правительства, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге.

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