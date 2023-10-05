Сотни грузовых машин вновь скопились на кыргызско-казахстанской границе

По данным управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, перед контрольно-пропускными пунктами «Ак-Тилек – автодорожный» и «Кен-Булун – автодорожный» с кыргызской стороны зафиксировано скопление грузовых автотранспортных средств.

«В очереди на пересечение госграницы на выезд из Кыргызской Республики по состоянию на 14:00 находятся около 569 автомашин, из них: “Ак-Тилек-автодорожный” – 395 автомашин, “Кен-Булун – автодорожный” – 121 автомашин, “Чалдыбар-автодорожный – 53», - говорится в сообщении.

В Погранслужбе Кыргызстана называют причиной скопления грузовых автомашин «характерное для осеннего сезона увеличение грузопотока, особенно сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Кыргызстана в другие страны».

«Скопление транспортных средств носит цикличный характер. Никаких ограничений ни с кыргызской, ни с казахстанской стороны не имеется и пункты пропуска функционирует в повседневном режиме», - заявили в Погранслужбе.

В августе на казахстанско-кыргызской границе в течение нескольких дней наблюдалось скопление более 600 грузовых машин. Водители отмечали, что казахстанская сторона в день пропускает всего пять-шесть машин.