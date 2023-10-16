Ущерб от пожара в резервате «Семей орманы» составляет 160 млрд тенге – Нысанбаев

Прямой ущерб от пожара, произошедшего в начале июня в резервате «Семей орманы», оценили в 160 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«30 млрд – это прямой ущерб: считаем сгоревшую древесину, техника сгорела, остальное – где-то около 130 млрд – это считается потеря или снижение полезных свойств леса, то есть это поглощение СО2, выброс кислорода, там были пастбища, травостой – все это имеет цену. Вот в этой части стоимость превышает 160 млрд тенге, непосредственно нанесенный прямой ущерб (оценен – В.) в размере 160 млрд», - сказал Нысанбаев.

По информации представителей ведомства, служебное расследование после пожара проведено министерством по ЧС совместно с министерство экологии. Площадь сгоревшего леса составляет 6 млн кубометров.

Напомним, пожар в природном резервате «Семей орманы» начался 8 июня, его общая площадь превысила 60 тыс. гектар. В результате ЧС погибло 15 человек, в их числе 14 работников лесничества. Министр по ЧС Юрий Ильин был освобожден от занимаемой должности, акиму области президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор.

По факту пожара было возбуждено два уголовных дела: по статье 292 ч.3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц), и по поручению президента генеральная прокуратура возбудила дело по факту халатности должностных лиц.